Россиянам назвали 4 группы пенсионеров, которым повысили выплаты с августа

«Вторая группа пенсионеров, у которой будут увеличены страховые пенсии в августе 2025 года, — 80-летние юбиляры июля. Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с этого года включение в неё надбавки за уход. Таким образом, с августа размер пенсии у таких граждан станет больше на 10221,7 ₽», — объяснил экономист.