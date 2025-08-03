Россиянам назвали 4 группы пенсионеров, которым повысили выплаты с августа

С августа повысились выплаты четырем группам российских пенсионеров, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Он отметил, что в беззаявительном порядке будет повышена пенсия тем пенсионерам, которые официально работали в 2024 году.
«За данных пенсионеров продолжают уплачиваться страховые взносы, следовательно, у них формируются пенсионные права и ежегодно в августе производится беззаявительный перерасчёт. Величина корректировки будет индивидуальна для каждого пенсионера», — объяснил экономист.
По его словам, в соответствии с действующим законодательством максимально будет учтено 3 индивидуальных пенсионных коэффициента, а максимальная сумма увеличения пенсии составит 437,07 ₽
«Вторая группа пенсионеров, у которой будут увеличены страховые пенсии в августе 2025 года, — 80-летние юбиляры июля. Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а, во-вторых, осуществляемое с этого года включение в неё надбавки за уход. Таким образом, с августа размер пенсии у таких граждан станет больше на 10221,7 ₽», — объяснил экономист.
К третьей группе, по словам эксперта, относятся получатели накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат. Действующим законодательством предусмотрено несколько причин для такого увеличения, но ключевым является факт получения доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений. В связи с тем, что все негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании продемонстрировали положительную доходность по результатам инвестирования средств, то увеличение выплат затронет всех получателей.
«Четвёртая группа пенсионеров — получатели доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности», — сказал Балынин.
Экономист уточнил, что непосредственно суммы увеличения доплат к пенсиям указанной группы пенсионеров будут индивидуальны для каждого получателя доплаты.
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