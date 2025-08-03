Росстат: почти треть работающих граждан имеют зарплату от 100 тысяч рублей

Так, от 100 тысяч до 150 тысяч рублей в среднем получают 17,2% работников, от 150 тысяч до 200 тысяч — 6,9%, от 200 тысяч до 400 тыс. рублей — 6,3%. Зарплату в размере более 400 тысяч рублей имеют 1,5% работающих граждан.