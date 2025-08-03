Росстат: почти треть работающих граждан имеют зарплату от 100 тысяч рублей

По меньшей мере 31,9% работающих граждан России имеют заработную плату от 100 тысяч рублей, следует из данных Росстата по состоянию на 2025 год.
Так, от 100 тысяч до 150 тысяч рублей в среднем получают 17,2% работников, от 150 тысяч до 200 тысяч — 6,9%, от 200 тысяч до 400 тыс. рублей — 6,3%. Зарплату в размере более 400 тысяч рублей имеют 1,5% работающих граждан.
По информации РИА Новости, которое провело соответствующий анализ, два года назад подобный уровень доходов встречался почти в два раза реже. Исследование охватило 95,4 тысячи организаций, в которых работают в общей сложности 28,4 млн сотрудников, и не затронуло фирмы, относящиеся к малому бизнесу.
Также, по информации Росстата, 13,1% работающих граждан зарабатывают от 80−100 тысяч рублей, 17% — от 60−80 тысяч, 20,2% — от 40−80 тысяч, 15,2% — от 22,4 тысячи до 40 тысяч. Меньше этой суммы получают 2,6% сотрудников в РФ.
Напомним, в конце июля директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, слова которой привели «Известия», рассказала, что зарплатные ожидания соискателей и предложения работодателей в России практически сравнялись в июне 2025 года. Она уточнила, что медиана предлагаемой выплаты составила 75,5 тысячи рублей, а ожидаемой — 75,9 тысячи рублей.