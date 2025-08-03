Нацбанк приступил к валютным интервенциям

Базовые экономические условия остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов США за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США. В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальных факторов и указывает на недооцененность национальной валюты.
Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию на биржевом и внебиржевом валютных рынках и, при необходимости, готов оперативно предпринимать меры для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса, восстановления баланса спроса и предложения иностранной валюты, а также обеспечения нормального функционирования валютного рынка.
В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.