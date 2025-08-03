Нацбанк приступил к валютным интервенциям

Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года. В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций.