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Нацбанк приступил к валютным интервенциям

Курс тенге в ходе торгов 30 июля достигал отметок 550 тенге за доллар США, ослабев на 5,8% с начала месяца, или на 4,7% с начала года. В условиях крайне низкой ликвидности на валютном рынке и признаков усиленного спекулятивного давления Национальный банк Республики Казахстан приступил к осуществлению валютных интервенций.

Источник: kursiv.media

Базовые экономические условия остаются благоприятными: мировые цены на нефть стабильно превышают 70 долларов США за баррель, сохраняется тенденция к глобальному ослаблению доллара США. В этой связи текущее ослабление тенге не отражает фундаментальных факторов и указывает на недооцененность национальной валюты.

Национальный банк внимательно отслеживает ситуацию на биржевом и внебиржевом валютных рынках и, при необходимости, готов оперативно предпринимать меры для недопущения дестабилизирующих колебаний обменного курса, восстановления баланса спроса и предложения иностранной валюты, а также обеспечения нормального функционирования валютного рынка.

В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.