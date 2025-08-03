Восьмерка ОПЕК+ обсудит уровень добычи нефти на сентябрь

Однако в начале апреля восьмерка «добровольцев» ОПЕК+ решила с мая ускорить выход из ограничений и нарастить производство нефти в мае сразу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичное решение было принято для июня и июля. А в августе эти страны увеличивают разрешенный уровень добычи сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. Уровни нефтепроизводства на сентябрь восемь участников обещали обсудить 3 августа.