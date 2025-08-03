В Перми завершилось расселение трех аварийных домов в Свердловском районе

Второй дом — на той же улице, под номером 49 — насчитывал 16 жилых помещений на площади около 630 «квадратов», его жильцами были 41 человек. В третьем доме по адресу 1-я Бахаревская, 51 находилось 8 квартир общей площадью почти 240 квадратных метров, там проживали 25 человек.