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В Перми завершилось расселение трех аварийных домов в Свердловском районе

Более 50 человек улучшили свое жилищное положение.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловском районе Перми расселили три многоквартирных дома, признанных аварийными. Все жильцы переехали: в зависимости от того, была ли у них собственность, люди получили либо новое благоустроенное жилье, либо денежную компенсацию.

Как сообщили в городском управлении жилищных отношений, один из расселенных домов находился на улице 1-я Бахаревская, 26. В нем было 8 квартир общей площадью более 300 квадратных метров. Там жили 26 человек.

Второй дом — на той же улице, под номером 49 — насчитывал 16 жилых помещений на площади около 630 «квадратов», его жильцами были 41 человек. В третьем доме по адресу 1-я Бахаревская, 51 находилось 8 квартир общей площадью почти 240 квадратных метров, там проживали 25 человек.