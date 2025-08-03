Индия проигнорировала угрозы Трампа насчет покупки российской нефти

Индия по-прежнему будет покупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа, говорят официальные лица. Индийские нефтяные компании не приостанавливают российский импорт, принимая решения на основе «цены, сорта нефти, логистики и экономических факторов».
Индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжат закупать нефть у России, заявили официальные лица, на фоне угроз со стороны США санкциями в отношении торговых партнеров Москвы из-за конфликта на Украине, пишет The Guardian.
В пятницу СМИ сообщили, что Индия, крупный импортер энергоносителей, прекратит закупать дешевую российскую нефть. Позже Трамп сказал журналистам, что такой шаг был бы «хорошим шагом», если бы это было правдой.
«Я понимаю, что Индия больше не собирается покупать нефть у России, — сказал американский президент. — Это то, что я слышал. Я не знаю, правильно это или нет. Это хороший шаг. Посмотрим, что произойдет».
Однако официальные источники в Индии, цитируемые информационным агентством ANI, опровергли заявление Трампа, заявив, что индийские нефтяные компании не приостанавливали российский импорт и что решения о поставках были основаны на «цене, сорте сырой нефти, запасах, логистике и других экономических факторах».
Заявление Трампа прозвучало на следующий день после того, как Белый дом объявил о введении 25-процентных пошлин на все индийские товары, а также о введении штрафа за покупку оружия и энергоносителей у России на фоне украинского конфликта.
Трамп назначил Кремлю крайний срок до 8 августа, чтобы остановить боевые действия или подвергнуть риску введения дополнительных санкций в отношении стран, импортирующих российскую нефть, отмечает The Guardian.
Ранее на этой неделе агентство Reuters сообщило, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки российской нефти на фоне тарифных угроз и снижения ценовых скидок.
Но в субботу газета New York Times процитировала двух неназванных высокопоставленных индийских чиновников, которые заявили, что политика индийского правительства в отношении импорта российской нефти не изменилась. Один из них сказал, что правительство «не давало никаких указаний нефтяным компаниям» прекратить закупки нефти у России.
«Это долгосрочные контракты на нефть, — сказал один из источников. — Не так-то просто в одночасье прекратить закупки».
Источники, на которые ссылается ANI, сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы работают в полном соответствии с международными нормами и что российская нефть никогда не подвергалась прямым санкциям со стороны США или ЕС: «Вместо этого на нее был наложен механизм ограничения цен G7 и ЕС, призванный ограничить доходы, обеспечивая при этом непрерывность поставок по всему миру».
Упомянутые источники добавили: «Закупки Индии оставались полностью законными и в рамках международных норм».
Также источники отметили, что если бы Индия «не поглотила российскую нефть со скидкой в сочетании с сокращением добычи ОПЕК+ на 5,8 млн баррелей в сутки», мировые цены на нефть могли бы значительно превысить пиковый показатель марта 2022 года в 137 долларов США за баррель, что усилило бы инфляционное давление во всем мире.".
Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, на долю которой приходится около 35% поставок в страну, подчеркивает The Guardian. Индия заявляет, что как крупный импортер энергоносителей она должна найти самые дешевые источники поставок, чтобы защитить свое население от роста цен.
В пятницу представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал заявил: «Мы смотрим на то, что доступно на рынках, что предлагается, а также на преобладающую глобальную ситуацию или обстоятельства».
Джайсвал добавил, что у Индии с Россией «устойчивые и проверенные временем партнерские отношения».
Это партнерство стало предметом разногласий для Белого дома, и 30 июля Трамп опубликовал в социальной сети Truth сообщение о том, что, хотя Индия была «нашим другом», она всегда покупала большую часть своей военной техники у России и была «крупнейшим покупателем энергоносителей в России, наряду с Китаем».
Во втором посте Трамп добавил: «Мне все равно, что Индия делает с Россией. Они могут вместе разрушать свои мертвые экономики, мне все равно».