Источники, на которые ссылается ANI, сообщили, что индийские нефтеперерабатывающие заводы работают в полном соответствии с международными нормами и что российская нефть никогда не подвергалась прямым санкциям со стороны США или ЕС: «Вместо этого на нее был наложен механизм ограничения цен G7 и ЕС, призванный ограничить доходы, обеспечивая при этом непрерывность поставок по всему миру».