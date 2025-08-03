Как изменилась логистика перевозок белорусских грузов, рассказал начальник БЖД

Ежегодно белорусская магистраль перевозит более 100 млн т грузов и обеспечивает внутриреспубликанские, экспортно-импортные перевозки для организаций, промышленных предприятий страны.
«Изменения в логистике, вызванные санкционными ограничениями, служат, скорее, не сдерживающим фактором, а импульсом к освоению новых направлений. Совместно с белорусскими предприятиями проработаны и реализуются перевозки транзитом по территории России как с задействованием портов, так и по сухопутным маршрутам. При этом сохраняется потенциал транспортно-логистических схем через порты стран Балтии, в частности в сообщении с Калининградской областью России, а также через белорусско-польские пограничные переходы», — отметил Валерий Веренич.
Также Белорусская железная дорога активно принимает участие в освоении альтернативных маршрутов, таких как Северный морской путь.
Наряду с перевозками с задействованием транзитного потенциала РФ развиваются перевозки в железнодорожном сообщении со странами Средней Азии. В январе — июне выросли перевозки в сообщении с Туркменистаном (рост в 1,2 раза), Таджикистаном (в 1,3 раза), Кыргызстаном (110% к аналогичному периоду 2024 года). Развиваются перевозки по транспортному коридору Север — Юг, причем для организации вывоза белорусских грузов задействованы как ранее использовавшиеся западный (через Азербайджан) и центральный (через порты Каспийского моря) маршруты, так и его восточный коридор (через Туркменистан, пограничный переход Акяйла).
Организованы мультимодальные перевозки пробных партий груза по международному транспортному коридору Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан: железнодорожным транспортом из Беларуси до станции Термез-Порт Узбекских железных дорог и далее автотранспортом в Афганистан. Разработанные схемы позволяют организовать перевозку автомобильным транспортом по территории Афганистана и Пакистана с выходом на морской порт Карачи для возможности дальнейшей отправки морским транспортом.
«Укрепляем международное сотрудничество с железными дорогами иностранных государств как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, в том числе на площадках международных транспортных организаций, интеграционных объединений. Прорабатываются эффективные схемы доставки белорусской продукции на альтернативные рынки сбыта», — отметил Валерий Веренич.
Основные потоки экспортных грузов (нефтепродукты, удобрения, черные металлы, лесные грузы и др.) уже переориентированы на маршруты с задействованием транспортно-логистической инфраструктуры дружественных стран. Благодаря слаженной работе с железными дорогами России, Китая, Казахстана, Ирана, Азербайджана, Туркменистана сформирован стабильный транспортно-логистический каркас железнодорожных перевозок.