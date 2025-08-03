Красноярские предприниматели получили значительный стимул для развития благодаря запуску платформы «Рост»

В креативном пространстве «Квадрат» состоялась демонстрация продукции и торговых марок местных бизнесменов. Мероприятие привлекло внимание главы региона Михаила Котюкова и генерального директора крупной компании Роберта Мирзояна.
В ходе встречи была официально запущена масштабная программа поддержки бизнеса под названием «Платформа роста», реализуемая совместно с агентством стратегических инициатив. Проект объединил более 45 представителей малого предпринимательства Красноярска, занимающихся производством товаров народного потребления, включая одежду, парфюмерию и косметику.
Губернатор Михаил Котюков отметил важность сотрудничества с местными предпринимателями, подчеркнув, что это взаимодействие приведет к успешным результатам и привлечению широкой аудитории. Он добавил, что распространение историй успеха в бизнесе имеет огромное значение, так как рост числа успешных предприятий способствует развитию экономики региона. По его словам, платформа предоставит возможность предпринимателям выйти на российский и международный рынки.
Красноярский край стал одним из регионов, где реализуется программа «Платформа роста», которая предлагает поддержку малым и средним компаниям через образовательные мероприятия, консультации и продвижение товаров на крупных торговых платформах. В частности, уже функционирует виртуальная полка «Сделано в Красноярском крае», где представлены изделия местных производителей.
Эта инициатива способствует развитию как региональных, так и общероссийских брендов, позволяя компаниям укреплять свои позиции на внутреннем рынке и планировать выход на международную арену. Участники программы уже отмечают положительные изменения в своем развитии и готовы к активному росту.
Важно отметить, что проект включает в себя поддержку креативных направлений предпринимательства, а также предоставляет различные меры помощи, такие как льготные условия аренды и продвижение продукции на цифровых платформах.