Красноярские предприниматели получили значительный стимул для развития благодаря запуску платформы «Рост»

Губернатор Михаил Котюков отметил важность сотрудничества с местными предпринимателями, подчеркнув, что это взаимодействие приведет к успешным результатам и привлечению широкой аудитории. Он добавил, что распространение историй успеха в бизнесе имеет огромное значение, так как рост числа успешных предприятий способствует развитию экономики региона. По его словам, платформа предоставит возможность предпринимателям выйти на российский и международный рынки.