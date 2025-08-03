Более 44 млрд тенге вложили в реконструкцию ТЭЦ Караганды

По словам главы ведомства, по поручению правительства контроль подготовки к зиме проводится «не в кабинетах по отчетам, а с выездом на место, чтобы лично убедиться в реальной готовности каждого объекта».
В частности, на ГРЭС «Топар» министр ознакомился с финальным этапом замены турбоагрегата. Ввод нового оборудования, который должен повысить надежность теплоснабжения, запланирован на август. Также на станции строят новый золоотвал и жилье для работников.
Сегодня мы видим конкретные результаты: новая турбина на Топаре, завершение пуско-наладки седьмого котла на ТЭЦ-2 «Кармета», стабильная работа Шахтинской ТЭЦ. Это практическое исполнение поручений правительства.
Общий объем инвестиций и ремонтов по ГРЭС «Топар» составляет 34,6 млрд тенге. Ещё более 10 млрд тенге выделено в этом году на модернизацию тепловых сетей в регионе.
Среди других проектов — строительство парогазовой установки мощностью 75 МВт в Жезказгане, что должно помочь покрыть дефицит электроэнергии.
Минэнерго продолжает выездной мониторинг по всей стране. В ведомстве отмечают, что ключевые ремонтные работы идут по графику и находятся под особым контролем правительства.