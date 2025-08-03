Медицина и строительство: Узбекистан и ОАЭ обсуждают расширение сотрудничества

Представители Посольства республики встретились с гендиректором больницы «RAK Hospital» в эмирате Рас-эль-Хайма Ашенду Пандеем и коммерческим директором и вице-президентом компании «RAK Properties» в эмирате Дубай Полом Джоном Миддлтоном.
Больница является многопрофильной частной клиникой, специализирующейся на кардиологии, ортопедии, нейрохирургии, офтальмологии, реабилитации и других областях. В ней работает 700 сотрудников.
Компания занимается недвижимостью, строительством отелей и предоставлением морских услуг.
Эмиратской стороне рассказали о реформах в системе здравоохранения Узбекистана, повышении качества медобразования, развитии частной медицины, а также проектах, которые реализуют в сфере строительства, в частности проекте «Новый Ташкент».
Руководство компаний высоко оценило созданные в республике условия для ведения бизнеса, выразив заинтересованность в совместной работе над новыми проектами, выгодными для обеих сторон.
По итогам переговоров выработаны механизмы дальнейшего сотрудничества в рамках организации программы обмена студентами и врачами, а также успешной реализации проектов и инициатив в сфере строительства жилья и гостиниц.