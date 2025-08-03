Представители МИПТ Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами

Tianjin Urban Construction Group Holdings выразила готовность участвовать в строительстве мостов и автомагистралей в Узбекистане, развитии метро и LRT-систем, создании дренажной инфраструктуры, а также к обмену опытом, участию в инфраструктурных технопарках и инжиниринговых центрах.