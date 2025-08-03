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Представители МИПТ Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами

ТАШКЕНТ, 3 авг — Sputnik. Представители министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами, сообщает пресс-служба МИПТ.

Источник: Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан

В Тяньцзине (КНР) заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов провел переговоры с руководством ведущих китайских компаний по вопросам расширения двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры, энергетики, транспорта и туризма.

говорится в сообщении

С руководством Sinoma Energy Conservation обсудили проекты по запуску геологоразведки гипса, производству ветрогенераторов в Джизакской области, созданию инновационного энергетического технопарка, а также подписанию Меморандума о стратегическом партнерстве.

Tianjin Urban Construction Group Holdings выразила готовность участвовать в строительстве мостов и автомагистралей в Узбекистане, развитии метро и LRT-систем, создании дренажной инфраструктуры, а также к обмену опытом, участию в инфраструктурных технопарках и инжиниринговых центрах.

Tianjin Rail Transit Group Corporation представила передовые решения в области метрополитена, включая автоматизацию, управление движением и обучение персонала. Делегация РУз ознакомилась с технологическим центром компании и системой управления транспортом.

ST Wonderful International подтвердила планы по строительству пятизвездочного отеля «Пекин» в Ташкенте и разработке масштабного парка развлечений для семейного досуга.

По итогам встреч договорились о запуске подготовительных мероприятий и продолжении диалога. Узбекская сторона подтвердила готовность к долгосрочному сотрудничеству с китайскими партнерами в ключевых направлениях.