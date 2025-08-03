Представители МИПТ Узбекистана встретились с крупнейшими китайскими инвесторами

В Тяньцзине (КНР) заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Ильзат Касимов провел переговоры с руководством ведущих китайских компаний по вопросам расширения двустороннего сотрудничества в сфере инфраструктуры, энергетики, транспорта и туризма.
С руководством Sinoma Energy Conservation обсудили проекты по запуску геологоразведки гипса, производству ветрогенераторов в Джизакской области, созданию инновационного энергетического технопарка, а также подписанию Меморандума о стратегическом партнерстве.
Tianjin Urban Construction Group Holdings выразила готовность участвовать в строительстве мостов и автомагистралей в Узбекистане, развитии метро и LRT-систем, создании дренажной инфраструктуры, а также к обмену опытом, участию в инфраструктурных технопарках и инжиниринговых центрах.
Tianjin Rail Transit Group Corporation представила передовые решения в области метрополитена, включая автоматизацию, управление движением и обучение персонала. Делегация РУз ознакомилась с технологическим центром компании и системой управления транспортом.
ST Wonderful International подтвердила планы по строительству пятизвездочного отеля «Пекин» в Ташкенте и разработке масштабного парка развлечений для семейного досуга.
По итогам встреч договорились о запуске подготовительных мероприятий и продолжении диалога. Узбекская сторона подтвердила готовность к долгосрочному сотрудничеству с китайскими партнерами в ключевых направлениях.