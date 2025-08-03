Казанцы начали получать первые квитанции новыми тарифами ЖКХ

По информации из социальных сетей, некоторые горожане были удивлены, обнаружив, что если в июне за квартиру площадью 37 квадратных метров нужно было заплатить около пяти тысяч рублей, то теперь сумма приблизилась к шести тысячам. В зимний период она может составить до восьми тысяч рублей.