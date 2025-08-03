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Казанцы начали получать первые квитанции новыми тарифами ЖКХ

Как стало известно, с 1 июля стоимость услуг выросла на 20%

Жители Казани начали получать первые платежные документы за коммунальные услуги после повышения тарифов. Как стало известно, с 1 июля их стоимость выросла на 20%.

По информации из социальных сетей, некоторые горожане были удивлены, обнаружив, что если в июне за квартиру площадью 37 квадратных метров нужно было заплатить около пяти тысяч рублей, то теперь сумма приблизилась к шести тысячам. В зимний период она может составить до восьми тысяч рублей.

Также ожидается, что в июле 2026 года тарифы в Татарстане продолжат расти. Стоимость услуг увеличится еще на 10%.

Напомним, татарстанцам вернули 13,6 миллиона рублей за ранее оплаченные коммунальные услуги. Все дело в том, что они предоставлялись некачественно.