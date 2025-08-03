В Башкирии самозапрет на кредиты поставили 475 тысяч человек

В период с марта по июль 2025 года самозапрет на кредиты поставили 475 тысяч человек. 33 тысячи заявлений из них впоследствии были сняты. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.
Республика с таким результатом оказалась на четвертом месте после Москвы (1,3 млн человек), Московской области (914 тысяч) и Санкт-Петербурга (626 тысяч).
В пятерку лидеров также вошла Свердловская область, где заявления подали 428 тысяч человек. Что касается соседнего Татарстана, то там самозапрет установили 370 тысяч человек.