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В Башкирии самозапрет на кредиты поставили 475 тысяч человек

Башкирия оказалась на четвертом месте.

Источник: Комсомольская правда

В период с марта по июль 2025 года самозапрет на кредиты поставили 475 тысяч человек. 33 тысячи заявлений из них впоследствии были сняты. Об этом сообщили в Объединенном кредитном бюро.

Республика с таким результатом оказалась на четвертом месте после Москвы (1,3 млн человек), Московской области (914 тысяч) и Санкт-Петербурга (626 тысяч).

В пятерку лидеров также вошла Свердловская область, где заявления подали 428 тысяч человек. Что касается соседнего Татарстана, то там самозапрет установили 370 тысяч человек.