Рядом с Верхним озером в Калининграде отремонтируют дом 1929 года постройки. Здание располагается на улице Потёмкина, 22. Информацию о поиске подрядчика опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок фасад и подвал здания. Работы необходимо выполнить в течение 110 дней с даты заключения контракта. Подрядчику также нужно отремонтировать крышу и фундамент дома на улице Камской, 7−9. Начальная цена контракта составляет 24,3 миллиона рублей.
Жилое здание на улице Потёмкина построили в 1929 году. Общая площадь дома — 367 квадратных метров. В 2017 году специалисты отремонтировали крышу здания. Работы выполнила СК «Стандарт» за 1,4 миллиона рублей.
Всего в 2025 году в регионе планируют отремонтировать 257 домов. Основной объём работ выполнят в Калининграде. Здесь фонд намерен привести в порядок 55 крыш и 84 фасада. На втором месте по объёму работ — Советск. В 2025 году там обновят 11 крыш и 13 фасадов.