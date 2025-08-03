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Строительство ЛЭП на 400 кВ Бельцы-Сучава планируют начать в 2026 году

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Строительство воздушной линии электропередачи напряжением 400 кВ Бельцы-Сучава планируется начать в 2026 году, а завершить в 2027 году, сообщил в эфире национального радио заместитель гендиректора предприятия «Молдэлектрика» Серджиу Карманский.

Источник: Sputnik.md

Новая линия электропередачи завершит систему трансграничного объединения с Румынией наряду с линиями Исакча-Вулканешты-Кишинёв и Страшены-Гутинаш.

Строительные работы начнутся в середине 2026 года. До этого времени мы будем работать с подрядчиком, который подпишет контракт. Необходимо будет разработать проект, и на его основе начнутся работы.

заявил Карманский

Техническая часть проекта подразумевает три этапа: воздушную линию электропередачи 400 кВ Бельцы-Сучава от подстанции Бельцы до границы с Румынией и строительство новой электростанции 400 кВ и реконструкцию существующей подстанции 330 кВ Бельцы. Третий этап направлен на реконструкцию электросетей.

Линия Бельцы-Сучава, предполагаемая протяженность которой составит около 48 км, пройдет через 12 населенных пунктов в Глодянском, Фалештском, Рышканском районах и муниципии Бельцы, от Бельцкой электростанции до точки подключения к румынской электросети. На трассе линии планируется установить 145 металлических опор, из которых 21 — опора линии электропередачи, а 124 — промежуточные.

О начале тендера на строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Бельцы-Сучава несколько дней назад объявил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Тендер открыт для всех компаний, соответствующих требованиям, и проводится на платформе государственных закупок до 15 сентября 2025 года.