«Цену снизили на 47 тысяч рублей». В Минске никак не могут продать двушку, изъятую за долги по коммуналке

Квартиру общей жилой площадью в 50 квадратных метров изначально хотели продать за 235 тысяч белорусских рублей. После ее второй раз выставили на торги, снизив цену на 47 тысяч рублей. Однако и примерно за 63 тысячи долларов «двушка» на третьем этаже четырехэтажной хрущевки не продалась.