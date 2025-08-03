«Цену снизили на 47 тысяч рублей». В Минске никак не могут продать двушку, изъятую за долги по коммуналке

В Минске даже после снижения стоимости не могут продать двушку, отобранную за долги по коммуналке. Подробнее рассказали в телеграм-канале «Партизанского района».
Сообщается, что двухкомнатную квартиру у минчан забрали за долги по коммуналке. Недвижимость изъята в многоэтажном доме 1954 года постройки на улице Грицевца, 5.
Квартиру общей жилой площадью в 50 квадратных метров изначально хотели продать за 235 тысяч белорусских рублей. После ее второй раз выставили на торги, снизив цену на 47 тысяч рублей. Однако и примерно за 63 тысячи долларов «двушка» на третьем этаже четырехэтажной хрущевки не продалась.
Тем временем ОМОН приехал на рынок «Экспобел» в Минске из-за мигрантов.