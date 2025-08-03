Афганистан и Узбекистан подписали торговое соглашение

Выступая на мероприятии, министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи подчеркнул необходимость расширения торговли между частными секторами экономик обеих стран.
«Сегодня в Кабуле подписано торговое соглашение на сумму в более, чем 20 миллионов долларов. Торговые и экономические отношения Афганистана со странами Центральной Азии, особенно с Республикой Узбекистан, достигли сейчас беспрецедентного в истории уровня», — заявил Азизи.
Он отметил, что продолжающиеся усилия по налаживанию отношений частных секторов двух государств «должны привести к увеличению объемов торговли и улучшению торгового баланса».
Посол Узбекистана в Кабуле Ойбек Османов подтвердил приверженность своей страны укреплению двусторонней торговли с Афганистаном.
«Мы готовы увеличить объем торговли с Афганистаном до двух миллиардов долларов в ближайшие годы», — заявил он на церемонии подписания документа.
Председатель Торгово-инвестиционной палаты Афганистана (ACCI) Саид Карим Хашеми призвал правительства обеих стран оказывать большую консульскую поддержку деловым людям.
«Если не будут предоставлены долгосрочные многократные деловые визы и другие необходимые консульские услуги, мы не увидим расширения торговли… Мы также призываем соответствующие органы ускорить подписание двустороннего соглашения о поощрении и защите инвестиций», — добавил чиновник.
Глава Торгово-экспортной палаты Узбекистана Баходир Тошматов приветствовал подписание соглашения. «Торговые отношения между нашими двумя странами расширяются с каждым днем. В рамках этого партнерства мы подписали множество коммерческих соглашений. Эта встреча направлена на выявление новых путей для дальнейшего взаимодействия между частными секторами обеих стран», — отметил он.
По данным Ariana news, мероприятие было организовано Торгово-инвестиционной палатой Афганистана и собрало бизнес-лидеров и трейдеров из обеих стран. Представители ACCI также отметили, что создание региональной совместной торговой палаты могло бы помочь связать Афганистан с европейскими рынками.