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Афганистан и Узбекистан подписали торговое соглашение

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Представители Торгово-инвестиционной палаты Афганистана и Торгово-экспортной палаты Узбекистана подписали в воскресенье в Кабуле торговое соглашение на сумму в более, чем 20 миллионов долларов, сообщил информационный портал Ariana news.

Источник: © РИА Новости

Выступая на мероприятии, министр промышленности и торговли Афганистана Нуруддин Азизи подчеркнул необходимость расширения торговли между частными секторами экономик обеих стран.

«Сегодня в Кабуле подписано торговое соглашение на сумму в более, чем 20 миллионов долларов. Торговые и экономические отношения Афганистана со странами Центральной Азии, особенно с Республикой Узбекистан, достигли сейчас беспрецедентного в истории уровня», — заявил Азизи.

Он отметил, что продолжающиеся усилия по налаживанию отношений частных секторов двух государств «должны привести к увеличению объемов торговли и улучшению торгового баланса».

Посол Узбекистана в Кабуле Ойбек Османов подтвердил приверженность своей страны укреплению двусторонней торговли с Афганистаном.

«Мы готовы увеличить объем торговли с Афганистаном до двух миллиардов долларов в ближайшие годы», — заявил он на церемонии подписания документа.

Председатель Торгово-инвестиционной палаты Афганистана (ACCI) Саид Карим Хашеми призвал правительства обеих стран оказывать большую консульскую поддержку деловым людям.

«Если не будут предоставлены долгосрочные многократные деловые визы и другие необходимые консульские услуги, мы не увидим расширения торговли… Мы также призываем соответствующие органы ускорить подписание двустороннего соглашения о поощрении и защите инвестиций», — добавил чиновник.

Глава Торгово-экспортной палаты Узбекистана Баходир Тошматов приветствовал подписание соглашения. «Торговые отношения между нашими двумя странами расширяются с каждым днем. В рамках этого партнерства мы подписали множество коммерческих соглашений. Эта встреча направлена на выявление новых путей для дальнейшего взаимодействия между частными секторами обеих стран», — отметил он.

По данным Ariana news, мероприятие было организовано Торгово-инвестиционной палатой Афганистана и собрало бизнес-лидеров и трейдеров из обеих стран. Представители ACCI также отметили, что создание региональной совместной торговой палаты могло бы помочь связать Афганистан с европейскими рынками.