Афганистан и Узбекистан подписали торговое соглашение

«Сегодня в Кабуле подписано торговое соглашение на сумму в более, чем 20 миллионов долларов. Торговые и экономические отношения Афганистана со странами Центральной Азии, особенно с Республикой Узбекистан, достигли сейчас беспрецедентного в истории уровня», — заявил Азизи.