Посол: фермеры Зимбабве готовы покупать и обслуживать белорусскую технику

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь поставила в Зимбабве более 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве Игорь Маршалов рассказал в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
Беларусь и Зимбабве объединяет то, что в них активно занимаются сельским хозяйством. «Мы уже провели совместно две фазы механизации фермерских хозяйств. В Зимбабве поставлено более 2 тыс. единиц сельхозтехники. В 2023 году во время визита нашего главы государства в Зимбабве был дан старт третьей фазе механизации сельского хозяйства. Уже начались поставки сельхозтехники — комбайны, тракторы, сеялки, различное навесное оборудование», — отметил Игорь Маршалов.
По словам посла, в Зимбабве открыто четыре сервисных центра белорусской техники. «На открытии очередного из них я услышал самые положительные отзывы: фермеры готовы покупать и обслуживать нашу технику. Хотят также, чтобы была оснастка, навесное оборудование», — добавил он.
Игорь Маршалов отметил, что проведена ревизия законодательства между нашими странами, тех договоров, которые уже подписаны. «В настоящее время более 20 договоров находятся в работе, из них шесть уже готовы к подписанию. Запланирован ряд визитов министерств, ведомств как с одной стороны, так и с другой именно для подписания этих договоров», — сказал он. -0-