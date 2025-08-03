Посол: фермеры Зимбабве готовы покупать и обслуживать белорусскую технику

Игорь Маршалов отметил, что проведена ревизия законодательства между нашими странами, тех договоров, которые уже подписаны. «В настоящее время более 20 договоров находятся в работе, из них шесть уже готовы к подписанию. Запланирован ряд визитов министерств, ведомств как с одной стороны, так и с другой именно для подписания этих договоров», — сказал он. -0-