Белстат: белорусы стали чаще покупать телевизоры в 2025 году

В Национальном статистическом комитете сказали, что белорусы стали чаще покупать телевизоры.
Так, в январе-июне 2025-го в Беларуси зафиксировали рост продаж телевизоров в сравнении с тем же периодом 2024-го. Всего в первом полугодии продали 124 559 телевизоров — более чем на 12,5 тысячи больше, чем в первом полугодии прошлого года.
В этом объеме было продано 29 918 белорусских телевизоров. Таким образом доля отечественных устройств в общем объеме продаж составила 24,5%.
Также Белстат сообщил, что в Беларуси на 1000 браков приходится более 750 разводов.
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