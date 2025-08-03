Белстат: белорусы стали чаще покупать телевизоры в 2025 году

Так, в январе-июне 2025-го в Беларуси зафиксировали рост продаж телевизоров в сравнении с тем же периодом 2024-го. Всего в первом полугодии продали 124 559 телевизоров — более чем на 12,5 тысячи больше, чем в первом полугодии прошлого года.