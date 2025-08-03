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Индии грозят миллиардные убытки при отказе от закупок нефти из России

Согласно докладу аналитической компании Kpler, если Индия прекратит закупки российской нефти, её затраты на импорт могут вырасти более чем на 9−11 миллиардов долларов в год.

Согласно докладу аналитической компании Kpler, если Индия прекратит закупки российской нефти, её затраты на импорт могут вырасти более чем на 9−11 миллиардов долларов в год. В настоящее время страна импортирует около 1,8 миллиона баррелей российской нефти ежедневно со скидкой примерно в $5 за баррель.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о новых санкциях против Индии, частично из-за её торговых связей с Россией. В докладе Kpler подчёркивается, что потеря скидки приведёт к значительному финансовому бремени, а возможный рост мировых цен на нефть из-за сокращения поставок из России может увеличить эти затраты ещё сильнее.

На фоне давления США некоторые индийские госкомпании приостановили закупки российской нефти, однако по данным агентства Ani, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Индии продолжают импорт сырья из России.

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