Индии грозят миллиардные убытки при отказе от закупок нефти из России

Согласно докладу аналитической компании Kpler, если Индия прекратит закупки российской нефти, её затраты на импорт могут вырасти более чем на 9−11 миллиардов долларов в год. В настоящее время страна импортирует около 1,8 миллиона баррелей российской нефти ежедневно со скидкой примерно в $5 за баррель.