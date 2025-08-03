Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США и будет сотрудничать с другими

Глава государства подчеркнул, что на сегодняшний день экономика страны не так тесно связана с рынком США, как ранее. «Сегодня Бразилия не так зависима от Соединенных Штатов, как раньше. У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», — отметил Лула да Силва.