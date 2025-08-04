Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 4 августа после выходных

В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 1 августа, субботу, 2 августа, и воскресенье, 3 августа, в понедельник, 4 августа, курс доллара вырос, курс евро стал ниже, а курс российского рубля увеличился. Заметнее при этом был скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.