Нацбанк увеличил курс доллара и уменьшил курс евро на 4 августа после выходных

Национальный банк изменил курсы валют на 4 августа, понедельник. В итоге курс доллара и курс российского рубля подросли, а курс евро стал ниже после первых выходных августа.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на понедельник, 4 августа, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9948 белорусского рубля, 1 евро — 3,4152 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6882 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на пятницу, 1 августа, субботу, 2 августа, и воскресенье, 3 августа, в понедельник, 4 августа, курс доллара вырос, курс евро стал ниже, а курс российского рубля увеличился. Заметнее при этом был скорректирован в сторону уменьшения курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара увеличился на 0,0013 белрубля, курс евро понизился на 0,0079 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0014 белрубля.
А еще «Беларусбанк» заявил об ограничении на снятие наличных с карт с 4 августа 2025.