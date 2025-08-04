Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами в стране

Также он добавил, что на рынке труда вне зависимости от отрасли сейчас работодателями особенно ценятся те специалисты, которые открыты к изменениям, новым технологиям, готовы постоянно совершенствовать набор своих навыков, стремятся повышать уровень производительности труда.