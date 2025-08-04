Россиянам назвали сферы с самыми высокими зарплатами в стране

Самые высокие зарплаты в России в 2025 году платят сотрудникам из сфер добычи нефти и газа, финансовой деятельности и области информации и связи. Об этом aif.ru заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
Экономист отметил, что в сфере добычи нефти и природного газа средняя зарплата составляет 220 877 рублей, что в 2,27 раза выше средней зарплаты по экономике (97 375 тысяч рублей по данным на апрель — ред.).
«Финансовая деятельность — 206 624 рублей (в 2,13 раза выше средней зарплаты по экономике). Деятельность в области информации и связи — 187 227 рублей (в 1,92 раза выше средней зарплаты по экономике)», — сказал Балынин.
Также он добавил, что на рынке труда вне зависимости от отрасли сейчас работодателями особенно ценятся те специалисты, которые открыты к изменениям, новым технологиям, готовы постоянно совершенствовать набор своих навыков, стремятся повышать уровень производительности труда.
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