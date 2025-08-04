Ценам на вторичное жилье грозит рост на 5−10% после снижения ставки ЦБ

После снижения ключевой ставки спрос на вторичку увеличился на 15−20%
Цены на вторичное жилье в России могут вырасти до 10% из-за возросшего интереса со стороны покупателей после снижения ключевой ставки Центробанка. После того, как ключевая ставка была уменьшена до уровня 18%, спрос на квартиры на вторичке вырос уже на 15−20%.
«После снижения ключевой ставки спрос на вторичку увеличился на 15−20%. В результате и новый, и сезонный интерес способен “перегреть” рынок, что и приведет к росту стоимости жилья. Продавцы уже начали снижать размер скидок для покупателей, которые в 2025 году достигли рекордных 6,4%», — сообщает издание «Известия» со ссылкой на оценку экспертов рынка недвижимости.
После снижения ключевой ставки некоторые банки отреагировали практически мгновенно, пересмотрев условия выдачи ипотеки и снизив ставки до уровня 18,7%. Аналитики отмечают, что снижение ставок традиционно стимулирует интерес к ипотечному кредитованию, а это, в свою очередь, приводит к увеличению числа сделок на рынке жилья.
Ранее эксперты рассказали, что покупка квартиры в ипотеку значительно увеличивает итоговую стоимость жилья. Так, в большинстве крупных городов России квадратный метр обходится в два-три раза дороже, чем базовая цена. Высокие ставки и переплаты делают ипотеку малодоступной для большинства граждан, несмотря на снижение ключевой ставки.