Ценам на вторичное жилье грозит рост на 5−10% после снижения ставки ЦБ

Цены на вторичное жилье в России могут вырасти до 10% из-за возросшего интереса со стороны покупателей после снижения ключевой ставки Центробанка. После того, как ключевая ставка была уменьшена до уровня 18%, спрос на квартиры на вторичке вырос уже на 15−20%.