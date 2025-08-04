Коллекторы скупают у МФО массово молодые долги заемщиков

Под молодой просрочкой понимаются долги с задержкой платежа до 180 дней — это крупнейший сегмент на рынке цессии, где права требования передаются третьим лицам. Внутри этого сегмента выделяются три категории: задолженность до 90 дней, от 91 до 120 дней и от 121 до 180 дней.