Коллекторы скупают у МФО массово молодые долги заемщиков

В первом полугодии 2025 года доля молодой просроченной задолженности заемщиков, которую микрофинансовые организации передали коллекторам, впервые превысила 50%, достигнув 54% от общего объема закрытых сделок. В денежном выражении это составило 26,68 млрд рублей. Такие данные приводит сервис по возврату просроченной задолженности ID Collect, основанный на информации всех электронных торговых площадок и прямых сделок. Об этом пишут «Ведомости».
Общий объем закрытых сделок за январь — июнь вырос до 49,4 млрд рублей по сравнению с 42 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Под молодой просрочкой понимаются долги с задержкой платежа до 180 дней — это крупнейший сегмент на рынке цессии, где права требования передаются третьим лицам. Внутри этого сегмента выделяются три категории: задолженность до 90 дней, от 91 до 120 дней и от 121 до 180 дней.
Ранее эксперт раскритиковал идею продавать долги россиян за ЖКХ коллекторам.