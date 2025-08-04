Россияне имеют право на восстановление пропущенных индексаций после увольнения

После увольнения пенсия работающих пенсионеров будет пересчитываться автоматически, рассказал РИА Новостям депутат ГД Сергей Гаврилов. По словам парламентария, пенсионер также получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, в том числе и фиксированную часть.
«Сам перерасчет происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией», — отмечает политик.
Гаврилов подчеркнул, что пенсионеры, которые планируют увольняться, должны учитывать один технический момент. Если уволиться в последний день месяца, то пенсия с надбавками начнет выплачиваться уже с первого числа следующего месяца, а вот если уйти в первые числа — процесс сдвинется на целый месяц вперед.
Как KP.RU писал ранее, в 2025 году пенсия россиянина, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей благодаря федеральной социальной доплате.