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Россияне имеют право на восстановление пропущенных индексаций после увольнения

Депутат Гаврилов: После увольнения пенсия будет пересчитана автоматически.

Источник: Комсомольская правда

После увольнения пенсия работающих пенсионеров будет пересчитываться автоматически, рассказал РИА Новостям депутат ГД Сергей Гаврилов. По словам парламентария, пенсионер также получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, в том числе и фиксированную часть.

«Сам перерасчет происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией», — отмечает политик.

Гаврилов подчеркнул, что пенсионеры, которые планируют увольняться, должны учитывать один технический момент. Если уволиться в последний день месяца, то пенсия с надбавками начнет выплачиваться уже с первого числа следующего месяца, а вот если уйти в первые числа — процесс сдвинется на целый месяц вперед.

Как KP.RU писал ранее, в 2025 году пенсия россиянина, который нигде не работал, составит не менее 15 тысяч рублей благодаря федеральной социальной доплате.