Россияне имеют право на восстановление пропущенных индексаций после увольнения

Гаврилов подчеркнул, что пенсионеры, которые планируют увольняться, должны учитывать один технический момент. Если уволиться в последний день месяца, то пенсия с надбавками начнет выплачиваться уже с первого числа следующего месяца, а вот если уйти в первые числа — процесс сдвинется на целый месяц вперед.