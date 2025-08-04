Выдачу ипотеки ограничили россиянам

Если во II квартале на таких заемщиков приходилось 30% выдач, то в IV квартале их должно быть не более 25%, сообщает ЦБ РФ. Отметим, что в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) такие лимиты вводятся впервые, потому что риски увеличились.