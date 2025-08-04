Выдачу ипотеки ограничили россиянам

Банкам вводятся лимиты по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Установленные нормы ниже среднерыночных показателей II квартала 2025 года.
Причиной стало увеличение доли рискованных кредитов: в ИЖС 30% займов имеют ПДН выше 80%, в потребительских кредитах под залог недвижимости — 46%.
Изменения направлены как на повышение доступности ипотеки, так и на сокращение закредитованности людей с высокой долговой нагрузкой, которые тратят большую часть своих доходов на выплаты кредиторам и потому рискуют оказаться банкротами.
Если во II квартале на таких заемщиков приходилось 30% выдач, то в IV квартале их должно быть не более 25%, сообщает ЦБ РФ. Отметим, что в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) такие лимиты вводятся впервые, потому что риски увеличились.
Эксперты «Российской газеты» считают, что в результате регулирования рынок ИЖС в России немного остынет, а в сегменте льготной ипотеки возможен обратный эффект.