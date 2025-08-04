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Выдачу ипотеки ограничили россиянам

ЦБ с 1 октября 2025 года ограничивает выдачу ипотеки на ИЖС, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Банкам вводятся лимиты по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Установленные нормы ниже среднерыночных показателей II квартала 2025 года.

Причиной стало увеличение доли рискованных кредитов: в ИЖС 30% займов имеют ПДН выше 80%, в потребительских кредитах под залог недвижимости — 46%.

Изменения направлены как на повышение доступности ипотеки, так и на сокращение закредитованности людей с высокой долговой нагрузкой, которые тратят большую часть своих доходов на выплаты кредиторам и потому рискуют оказаться банкротами.

Если во II квартале на таких заемщиков приходилось 30% выдач, то в IV квартале их должно быть не более 25%, сообщает ЦБ РФ. Отметим, что в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) такие лимиты вводятся впервые, потому что риски увеличились.

Эксперты «Российской газеты» считают, что в результате регулирования рынок ИЖС в России немного остынет, а в сегменте льготной ипотеки возможен обратный эффект.