В Иркутске завершаются работы по прокладке трубопровода на улице Баррикад

Сейчас МУП «Водоканал» уже проложил трубопровод от Ушаковской до пересечения улиц Баррикад и Фридриха Энгельса, идет засыпка — она уже выполнена почти на всем протяжении участка. В ближайшее время МУП «Иркутскавтодор» приступит к восстановлению дорожного покрытия, сообщает пресс-служба мэрии.