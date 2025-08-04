В Иркутске завершаются работы по прокладке трубопровода на улице Баррикад

Иркутск, НИА-Байкал — На улице Баррикад в Иркутске подходит к завершению прокладка напорных трубопроводов от КНС-20а по улицам Баррикад — Рабочего Штаба до канализационных очистных сооружений правого берега.
Сейчас МУП «Водоканал» уже проложил трубопровод от Ушаковской до пересечения улиц Баррикад и Фридриха Энгельса, идет засыпка — она уже выполнена почти на всем протяжении участка. В ближайшее время МУП «Иркутскавтодор» приступит к восстановлению дорожного покрытия, сообщает пресс-служба мэрии.
Прокладка трубопровода велась методом микротоннелирования. Эта технология применяется в сложных условиях: при большой глубине залегания, тяжелых грунтах, насыщенности инженерными коммуникациями и плотной городской застройке. В Иркутске такой метод использовался впервые. Он позволил минимизировать сроки работ и избежать разрушения дорожного покрытия и рельефа.
Вдоль всего трубопровода предусмотрены подземные ремонтные камеры. В случае аварии они позволят локализовать поврежденный участок, отключив его от общей сети запорной арматурой, что упростит проведение ремонтных работ.
На сегодня прокладка трубопровода завершается на участке от пересечения улиц Баррикад и Фридриха Энгельса до Маратовской развязки.