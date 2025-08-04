Земли омской «ОШИ» перешли к иногородним коммерсантам

В минувший четверг, 31 июля 2025 года, обнародованы сведения о заключении договоров купли-продажи земель, принадлежавших АО «Продовольственная корпорация “ОША”». В данном случае речь идет о более чем 42 гектарах земель сельскохозяйственного назначения, расположенных вблизи села Морозовка.
Согласно данным, представленным в специализированном реестре, новым владельцем двух земельных наделов стало ООО «Управляющая компания “Авангард”» из Екатеринбурга, вложения иногородних коммерсантов составили порядка 841 тысячи рублей.
Напомним, АО «Продовольственная корпорация “ОША”» обанкротилась на 22-м году своего существования в конце 2020 года, на тот момент одним из основных приоритетов ее деятельности была аренда сельскохозяйственных земель.