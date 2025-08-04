Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Земли омской «ОШИ» перешли к иногородним коммерсантам

Уральские коммерсанты выкупили 42 гектара земли у омской «ОШИ».

Источник: SuperOmsk.ru

В минувший четверг, 31 июля 2025 года, обнародованы сведения о заключении договоров купли-продажи земель, принадлежавших АО «Продовольственная корпорация “ОША”». В данном случае речь идет о более чем 42 гектарах земель сельскохозяйственного назначения, расположенных вблизи села Морозовка.

Согласно данным, представленным в специализированном реестре, новым владельцем двух земельных наделов стало ООО «Управляющая компания “Авангард”» из Екатеринбурга, вложения иногородних коммерсантов составили порядка 841 тысячи рублей.

Напомним, АО «Продовольственная корпорация “ОША”» обанкротилась на 22-м году своего существования в конце 2020 года, на тот момент одним из основных приоритетов ее деятельности была аренда сельскохозяйственных земель.