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В Хабаровске открыли крупнейший международный терминал на Дальнем Востоке

Терминал построили за 6 млрд рублей, запуск планируют в ближайший месяц.

Источник: Соцсети

В Хабаровске завершили строительство нового международного терминала аэропорта, — сообщает телеграм-канал Дмитрия Демешина.

Объединённый аэровокзальный комплекс стал крупнейшим на Дальнем Востоке: его площадь превышает 20 тысяч кв. метров, а пропускная способность составит до 600 человек в час — около миллиона в год.

Как сообщил губернатор Хабаровского края в своём телеграм-канале, объект готов к приёму пассажиров, а запуск планируется уже в течение месяца. Все детали обсудили во время визита министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

По словам министра, новая воздушная гавань откроет дополнительные возможности для развития въездного туризма и даст стимул туристической отрасли в целом.

Глава региона отметил, что модернизация процессов в аэропорту имени Геннадия Невельского стала возможна благодаря национальному проекту «Производительность труда». Этот опыт, убеждён губернатор, будет полезен и в работе нового международного терминала.

Проект реализован с использованием бюджетных и внебюджетных средств, в том числе с участием ВЭБ.РФ. Объём инвестиций превысил 6 миллиардов рублей.