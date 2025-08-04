В Хабаровске открыли крупнейший международный терминал на Дальнем Востоке

В Хабаровске завершили строительство нового международного терминала аэропорта, — сообщает телеграм-канал Дмитрия Демешина.
Объединённый аэровокзальный комплекс стал крупнейшим на Дальнем Востоке: его площадь превышает 20 тысяч кв. метров, а пропускная способность составит до 600 человек в час — около миллиона в год.
Как сообщил губернатор Хабаровского края в своём телеграм-канале, объект готов к приёму пассажиров, а запуск планируется уже в течение месяца. Все детали обсудили во время визита министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
По словам министра, новая воздушная гавань откроет дополнительные возможности для развития въездного туризма и даст стимул туристической отрасли в целом.
Глава региона отметил, что модернизация процессов в аэропорту имени Геннадия Невельского стала возможна благодаря национальному проекту «Производительность труда». Этот опыт, убеждён губернатор, будет полезен и в работе нового международного терминала.
Проект реализован с использованием бюджетных и внебюджетных средств, в том числе с участием ВЭБ.РФ. Объём инвестиций превысил 6 миллиардов рублей.