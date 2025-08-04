Восемь стран планируют завершить выход из добровольных ограничений ОПЕК+: и вот как

Россия и еще семь стран ОПЕК+, в число которых входят ОАЭ, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт, планируют увеличить предельный уровень добычи нефти уже в этом сентябре на 547 тысяч баррелей в сутки. Это позволит восьми государствам завершить выход из добровольных ограничений на 2,2 млн баррелей в сутки. Соответствующая информация следует из сообщения ОПЕК по итогам встречи вышеупомянутых участников.
«Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и благоприятные текущие рыночные условия, что подтверждается низкими запасами нефти, а также в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года, восемь стран-участниц в сентябре 2025 года проведут корректировку добычи на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, установленного в августе 2025 года», — отмечается в материале.
Также известно, что этот постепенный выход из дополнительный добровольных ограничений может быть приостановлен или же вовсе отменен в зависимости от меняющихся рыночных условий. Как отмечается в опубликованном сообщении, подобная гибкость позволит ОПЕК+ поддерживать стабильность нефтяного рынка.
Помимо квот у восьми из 19 участников этого соглашения есть также добровольные сокращения добычи на 1,65 млн баррелей в сутки. Они действую до конца 2026 года. Есть еще одни ограничения тоже на 2,2 млн баррелей, однако они были введены чуть позже. Отметим, что от них ОПЕК+ отказывается с апреля. Изначально планировалось, что всего на увеличение добычи будет потрачено полтора года. За этот временной промежуток базовая квота ОАЭ должна была вырасти на 300 000 баррелей.
Однако с мая 2025 года восьмерка «добровольцев» Организации решила ускорить выход из вышеупомянутых ограничений и нарастить производство нефти в том же месяце сразу на 411 000 баррелей в сутки. Аналогичное решение принято и для июня, и для июля.
Как KP.RU писал ранее, Россия намерена продолжать тесное сотрудничество с ОПЕК в будущем, заявил российский президент Владимир Путин. Политик поддержал прогноз Организации стран-экспортеров нефти, согласно которому мировой спрос на нефть останется высоким, а именно почти 105 млн баррелей в сутки.