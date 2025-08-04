Восемь стран планируют завершить выход из добровольных ограничений ОПЕК+: и вот как

Помимо квот у восьми из 19 участников этого соглашения есть также добровольные сокращения добычи на 1,65 млн баррелей в сутки. Они действую до конца 2026 года. Есть еще одни ограничения тоже на 2,2 млн баррелей, однако они были введены чуть позже. Отметим, что от них ОПЕК+ отказывается с апреля. Изначально планировалось, что всего на увеличение добычи будет потрачено полтора года. За этот временной промежуток базовая квота ОАЭ должна была вырасти на 300 000 баррелей.