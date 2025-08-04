Четыре дома на Русской сдадут в этом году

Как рассказали в администрации Владивостока, сдача домов планируется уже в этом году. В них заселят более 490 семей, включая детей-сирот и переселенцев из аварийного жилья. Пока дома находятся на финальной стадии строительства, будущим жильцам начали проводить ознакомительные экскурсии.
В пятницу, 1 августа, квартиры в доме № 4 осмотрели первые 30 семей из числа детей-сирот. Им показали планировку, отделку, а также рассказали о предстоящем заселении.
По словам начальника городского управления по учету и распределению жилплощади Андрея Цуренко, такие экскурсии планируют провести для всех новоселов. После этого будет организована жеребьевка, в ходе которой участники будут по очереди доставать карточки с номерами квартир из закрытого ящика.
«Это первые экскурсии в этих домах для будущих жильцов. В ближайшее время экскурсии будут также проведены для остальных жителей дома. Приглашать граждан для участия в жеребьевке будем в порядке очередности получения квартир», — рассказал Андрей Цуренко.
Во время обхода жильцы обратили внимание на ряд недочетов, например, местами плохо поклеены обои. Подрядчик уже приступил к их устранению. Сейчас в доме № 4 продолжается монтаж межкомнатных дверей, в доме № 3 проходит установка охранно-пожарной сигнализации, а в первом и втором домах заканчиваются отделочные работы.
Всего в домах будет передано 494 квартиры, которые будут переданы с полной отделкой: натяжные потолки, обои, сантехника, раковины и электрические плиты на кухнях. Новоселам останется только завезти мебель и вещи.