Четыре дома на Русской сдадут в этом году

По словам начальника городского управления по учету и распределению жилплощади Андрея Цуренко, такие экскурсии планируют провести для всех новоселов. После этого будет организована жеребьевка, в ходе которой участники будут по очереди доставать карточки с номерами квартир из закрытого ящика.