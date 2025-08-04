В Новосибирской области осудили за выпуск консервов без маркировки

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он оштрафован на 500 тысяч рублей и лишён права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией продуктов питания, сроком на 2 года и 6 месяцев.