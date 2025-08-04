В Новосибирской области осудили за выпуск консервов без маркировки

В Новосибирской области вынесен приговор по уголовному делу о незаконном производстве и сбыте рыбных консервов без обязательной маркировки. Об этом сообщает официальный канал СУ СКР России по Новосибирской области.
Суд признал руководителя одной из коммерческих организаций виновным по пункту «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ — производство, хранение, перевозка и реализация продукции без предусмотренной законом информации.
Следствие установило, что в 2022 году осужденный выпускал рыбные консервы с наименованиями, не отражающими фактический состав продукта. Этикетки не содержали обязательных сведений, установленных российским законодательством.
Суд назначил обвиняемому наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также он оштрафован на 500 тысяч рублей и лишён права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией продуктов питания, сроком на 2 года и 6 месяцев.
Доход, полученный от незаконной деятельности, свыше 91 миллиона рублей, обращен в доход государства.