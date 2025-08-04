На российских складах скопилось большое количество нераспроданных машин

Из-за падения спроса на грузовые машины в России скопилось большое количество нераспроданной техники.
После резкого падения объемов продаж на грузовую технику в 2025 году, на складах российских дилерских компаний скопилось большое количество нераспроданных машин. Об этом сообщают в логистических компаниях ПЭК и «Транс Порт Терминал».
«На фоне высокого спроса в 2023—2024 годах дистрибьюторы активно закупали технику, в результате чего на складах скопилось большое количество стоков, которые сложно реализовать. Компании продают новую технику до 28% ниже исходной стоимости», — передает подсчеты компаний «Прайм».
Кроме того, из-за уменьшения расходов на логистику между Китаем и Россией на 42,9%, а также сокращения торговой наценки со стороны китайских дистрибьюторов в 2,5 раза, к июлю текущего года цена нового китайского 20-тонного седельного тягача для российских дилеров снизилась на 14% и составила около восьми с половиной миллионов рублей. Согласно данным Национального агентства промышленной информации (НАПИ), по итогам первого полугодия 2025 года продажи тягачей в России сократились на 70,3% по сравнению с прошлым годом.