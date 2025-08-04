HR-эксперт: заработок грузчика может составлять 100 тысяч и выше

Грузчик может заработать 100 тысяч рублей в месяц и даже выше, рассказал aif.ru HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала Гарри Мурадян.
Эксперт отметил, что в ряде сфер россияне могут получать достаточно высокие заработки, не имея опыта работы и образования.
«Из тех, кто ничего не умеет, 100 тысяч могут зарабатывать грузчики. На такие же зарплаты могут рассчитывать курьеры, разного рода доставщики, как пешие, так и и на авто», — объяснил он.
HR-эксперт уточнил, что при устройстве на подобные позиции нужно обладать хорошей выносливостью и физической силой.
По его словам, если «уметь разговаривать», то 100-тысячные зарплаты могут получать без образования и опыта работы менеджеры по продажам и консультанты.
Ранее были обнародованы данные Росстата по состоянию на 2025 год, в соответствие с которыми 31,9% работающих граждан России имеют заработную плату от 100 тысяч рублей.