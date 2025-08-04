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«Грязные» деньги, ошибка в пароле и мошенничество: почему банки блокируют карточки казахстанцев

Блокировка карты может быть связана не только с задолженностью, но и другими различными причинами. И если столкнулись с подобным, то важно вовремя принять меры. Подробнее об этом читайте на NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Блокировка банковской карты означает, что казахстанцы теряют возможность оплатить товары и услуги, перевести деньги или снять наличные.

Обычно считается, что блокировка происходит из-за наличия долгов и соответствующего решения частного судебного исполнителя (ЧСИ) — как одна из мер воздействия на должника.

Как сообщает портал FinGramota.kz, есть несколько других причин, почему банк второго уровня (БВУ) может заблокировать карту. Но есть и способы снять эту блокировку.

Несколько раз ввели неправильный PIN-код

PIN-код позволяет защитить деньги клиента банка. И если его вводят неправильно несколько раз (от трех до пяти раз в зависимости от БВУ), карта автоматически блокируется. А клиенту поступает соответствующее уведомление.

Срок блокировки зависит от вида транзакции, при которой допущена ошибка:

  • в случае удержания карты банкоматом — забрать ее можно в тот же или на следующий день в отделении банка, которому он принадлежит. Но иногда может потребоваться перевыпуск карты;
  • блокировка в мобильном приложении — проблема снимается после проверки личности или сброса PIN-кода.

«Необходимо обнулить счетчик ввода PIN-кода. Это можно сделать в мобильном банковском приложении в разделе “Настройки”, либо обратиться в call-центр или отделение банка», — сообщается в источнике.

Транзакция для банка выглядит сомнительной

Из-за роста случаев мошенничества казахстанские банки уделяют большое внимание подозрительным транзакциям.

И если операция покажется сомнительной, банк может отменить ее и установить системные ограничения на отдельные виды транзакций по карточке. То есть блокируются карточка и банковский счет, к которому она привязана.

После этого банк связывается с клиентом способом, оговоренным в договоре о выпуске карты: через SMS, электронную почту или по номеру телефона.

"Обычно карта блокируется до выяснения обстоятельств. Может длиться от нескольких дней до нескольких недель, в зависимости от внутренней проверки и взаимодействия с клиентом.

Что делать? Для выяснения всех обстоятельств лучше всего прийти в ближайшее отделение вашего банка, или в крайнем случае связаться с колл-центром. Если операция легитимна, банк может попросить подтверждение операции через дополнительный высланный вам код, личное присутствие или даже подтверждающие документы", — отмечают в FinGramota.

Признаки «отмывания» доходов или даже финансирования терроризма

В рамках закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ), банк заблокировать карточку и счет, если считает операцию подозрительной.

Например, если в БВУ посчитают, что деньги, используемые для совершения операции, являются доходом от преступной деятельности, либо сама операция направлена, к примеру, на финансирование терроризма либо другие преступные цели.

"У банков есть свой перечень признаков таких операций, которым они руководствуются.

Карту могут заблокировать до окончания внутренней проверки банка: как правило, от 3 до 30 рабочих дней. Если дело передано в правоохранительные органы, то на неопределенный срок", — сообщается в источнике.

В подобных случаях нужно обратиться в свой банк для выяснения обстоятельств и предоставить банку разъяснения, какой платеж проводился и для чего.

В противном случае можно оказаться в так называемом «черном списке» клиентов, нарушающих закон о ПОД/ФТ.

Другие причины блокировки карты

Следует помнить, что также блокировка карты может оказаться причиной задолженности. Так, согласно действующим нормам, эмитент (банк, выпустивший карту) может заблокировать платежную карточку:

Банк обязан исполнять такие распоряжения в рамках законодательства.