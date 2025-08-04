«Грязные» деньги, ошибка в пароле и мошенничество: почему банки блокируют карточки казахстанцев

Что делать? Для выяснения всех обстоятельств лучше всего прийти в ближайшее отделение вашего банка, или в крайнем случае связаться с колл-центром. Если операция легитимна, банк может попросить подтверждение операции через дополнительный высланный вам код, личное присутствие или даже подтверждающие документы", — отмечают в FinGramota.