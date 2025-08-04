Global Times: угрозы Трампа не помешают Бразилии и Индии закупать нефть у России

Угрозы США не помешают Бразилии и Индии закупать нефть у РФ.
Бразилия и Индия не собираются прекращать закупки российской нефти, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразили китайские эксперты. По их данным, эти страны намерены продолжить сотрудничество с Россией в энергетической сфере вопреки угрозам Вашингтона.
«Учитывая, что российская нефть дешевле, а индийские потребители получают выгоду от такого импорта, Индия продолжит импортировать нефть из России», — пишет Global Times со ссылкой на экспертов КНР. Кроме того, по данным издания, угрозы Трампа не помешают и Бразилии покупать российский энергоресурс.
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Научный сотрудник Академии общественных наук Китая Люй Сян отметил, что введенные американским президентом тарифы уже негативно сказались на экономиках многих государств. По словам Люй, вместо пассивного ожидания негативных последствий целесообразнее занять активную позицию и отстаивать собственные интересы, что позволит снизить возможные потери.
Ранее Bloomberg сообщил, что требование президента США Дональда Трампа о прекращении импорта российской нефти может обернуться для Индии многомиллиардными финансовыми потерями. По оценкам агентства, если скидка в размере пяти долларов за баррель будет отменена при объеме поставок в 1,8 миллиона баррелей в сутки, затраты Индии на закупку нефти могут увеличиться до 11 миллиардов долларов ежегодно. Возможный ущерб для индийской экономики может быть еще более значительным в случае повышения мировых цен, вызванного сокращением объемов российских поставок.