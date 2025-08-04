Global Times: угрозы Трампа не помешают Бразилии и Индии закупать нефть у России

Ранее Bloomberg сообщил, что требование президента США Дональда Трампа о прекращении импорта российской нефти может обернуться для Индии многомиллиардными финансовыми потерями. По оценкам агентства, если скидка в размере пяти долларов за баррель будет отменена при объеме поставок в 1,8 миллиона баррелей в сутки, затраты Индии на закупку нефти могут увеличиться до 11 миллиардов долларов ежегодно. Возможный ущерб для индийской экономики может быть еще более значительным в случае повышения мировых цен, вызванного сокращением объемов российских поставок.