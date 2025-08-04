Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в сентябре

Напомним, в мае эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе aif.ru выразил мнение, что наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ не должно привести к дальнейшему падению цен на нефть. Он отмечал, что более значимым фактором стала торговая война, начатая Соединёнными Штатами.