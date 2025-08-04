Восемь стран ОПЕК+ решили увеличить добычу нефти в сентябре

Восемь стран ОПЕК+, включая Россию, решили увеличить добычу нефти в сентябре на 547 тысяч баррелей в сутки с уровня, установленного в апреле, сообщили в пресс-службе Организации стран-экспортеров нефти.
Отмечается, что это соответствует изначальному плану по росту добычи на четыре месяца. Помимо РФ, соответствующее решение приняли Казахстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Кувейт, Оман и Алжир.
При этом в ОПЕК+ допустили, что постепенный отказ от ранее объявленных добровольных ограничений по нефтедобыче может быть приостановлен или отменен. Уточняется, что подобная гибкость позволяет группе сохранять стабильность нефтяного рынка.
Напомним, в мае эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в беседе aif.ru выразил мнение, что наращивание добычи нефти странами ОПЕК+ не должно привести к дальнейшему падению цен на нефть. Он отмечал, что более значимым фактором стала торговая война, начатая Соединёнными Штатами.