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Чуть дешевле квартиры: среднюю цену покупки нового автомобиля назвали в Казахстане

Казахстанцы предпочитают покупку нового авто, желая получить исправную технику на долгие годы. Как показывает статистика, цены на них за последний год почти не выросли. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Источник: Getty Images

Ранее отмечалось, что рост цен на новые легковые автомобили в Казахстане составил 11,6% в годовом разрезе.

Это самый большой показатель среди стран ЕАЭС — в среднем по организации подорожание составляет 2,2%. Так, в Армении и Беларуси цены вовсе снизились, а в Кыргызской Республике и РФ они выросли на 0,2% и 1,4" за год.

А с начала 2025 года в Казахстане стоимость новых легковых авто выросла на 9,3%.

Как сообщают в пресс-службе Казахстанского Автомобильного Союза (КАС), эти данные связаны с особенностями статистики и может оказаться не совсем объективной.

"На рынке страны сегодня представлена широкая линейка автомобилей — от самого недорогого сегмента до автомобилей премиального класса. По этой причине в случайную статистическую выборку могут попасть автомобили как из разных ценовых сегментов, так и в разных комплектациях.

Так как автомобили, как правило, не меняют маркетинговые названия, то соответственно в выборку могут попасть даже автомобили одной модели, но разных поколений.

Данные о росте цен на авто в Казахстане на 11,6% и на новые легковые автомобили на 21,3% основаны по методике случайной выборки, что не является объективным срезом по рынку легковых автомобилей РК и не соответствуют действительности", — отмечают в КАС.

Поэтому в Казахстанском Автомобильном Союзе считают, что необходимо использовать только официальные данные.

Сколько тратят на «легковушки» в Казахстане

Как отмечается в источнике, за последние четыре года, прошедшие с момента пандемии, динамика цен на новые легковые автомобили у официальных дилеров в Казахстане оставалась в целом стабильной, без резких скачков.

При этом средний чек по новым легковым авто за январь-июнь 2024 года составлял 16 млн тенге. А в текущем году эта сумма выросли всего на 0,2% — она составила 16,1 млн тенге.

Объемы продаж растут

Согласно сообщению источника, третий год подряд на рынке продаж новых авто в Казахстане фиксируются исторические рекорды. Это происходит сразу по нескольким объективным причинам.

"Первая — многочисленные льготные программы и инструменты у официальных игроков рынка, которые привлекают потребителей. Вторая — качественный рост предложения, расширяется линейка авто и отечественного производства, и импортных автомобилей.

Третья причина — это борьба с ростом ценника. Потому что все игроки рынка понимают, что доступность подталкивает десятки тысяч казахстанцев к покупке нового авто", — отмечается в источнике.