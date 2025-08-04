Global Times: Бразилия и Индия будут закупать нефть у РФ после угроз Трампа

Индия и Бразилия намерены продолжать закупки энергоносителей из России и не поддадутся давлению со стороны президента США Дональда Трампа, который требует прекратить приобретение российской нефти. Об этом пишет Global Times со ссылкой на аналитиков, которые считают, что такие страны будут отстаивать свои интересы несмотря на введенные тарифы и угрозы.
Эксперт из Академии общественных наук Китая Люй Сян отметил, что тарифные меры Трампа нанесли серьезный урон многим странам. Он подчеркнул, что вместо пассивного ожидания негативных последствий, лучше сохранять свою позицию и таким образом смягчить возможные потери.
По его словам, каждая страна имеет право защищать свои законные интересы, а Бразилия и Индия действуют в соответствии с этим принципом, демонстрируя приверженность независимой внешней политике.
Цянь Фэн, старший научный сотрудник Института национальной стратегии Университета Цинхуа, уверен, что несмотря на давление со стороны США, Индия не прекратит закупки российской нефти. Он подчеркнул, что у Индии есть острая необходимость в нефти, а российские энергоносители отличаются выгодной ценой и высоким качеством. Эксперт считает, что попытки Вашингтона оказать давление могут привести к тому, что Индия пересмотрит свою внешнюю политику и усилит стратегию балансирования между крупными державами.
Ранее Трамп заявил, что Индия прекратит импорт нефти из РФ ради торговой сделки с США. Заявление прозвучало на фоне обсуждений условий потенциальной сделки между Вашингтоном и Нью-Дели.