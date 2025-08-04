Цянь Фэн, старший научный сотрудник Института национальной стратегии Университета Цинхуа, уверен, что несмотря на давление со стороны США, Индия не прекратит закупки российской нефти. Он подчеркнул, что у Индии есть острая необходимость в нефти, а российские энергоносители отличаются выгодной ценой и высоким качеством. Эксперт считает, что попытки Вашингтона оказать давление могут привести к тому, что Индия пересмотрит свою внешнюю политику и усилит стратегию балансирования между крупными державами.