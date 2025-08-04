Не только в Самаре никак не могут открыть станцию метро, у соседей не лучше

В Самаре уже второй год не могут открыть станцию «Театральная» — сначала обещали 2024-й, потом перенесли на 2025-й, теперь срок — 2027 год.
При этом строительство метрополитена «съело» миллиарды бюджетных средств, повлекло уголовные дела против четырёх высокопоставленных чиновников.
Неужели только Самара в таком положении?
Как обстоят дела с метро в других российских городах-миллионниках рассказал портал 63.ру. Москва и Петербург — отдельная история.
А вот в провинции — везде одни и те же проблемы: задержки, нехватка денег, грандиозные планы и мизерные результаты.
Нижний Новгород — третий по старшинству метрополитен страны. Две линии, одна — короткая, вторая — длинная, но не покрывает исторический центр. Новые станции строятся крайне медленно.
Новосибирск — самый восточный метрополитен России. 13 станций, две линии. В час пик — давка, но развитие застопорилось: станцию «Спортивная» не могут достроить уже 5 лет, последнюю открыли 15 лет назад.
Казань — одна ветка почти 17 км, ведётся строительство второй. На неё уже выделено более 5 млрд рублей, но темпы — «черепашьи».
Всего планируется четыре линии, но казанцам ждать долго.
Екатеринбург — одна прямая ветка с 2012 года. Последняя станция — «Чкаловская». О второй ветке говорят десятилетиями.
Главная преграда — долг региона. Врио губернатора Паслер заявил: строить будут, но только после завершения СВО и при поддержке федерального центра. Одна станция — около 35 млрд рублей.
Волгоград — уникальный метротрам: часть пути под землёй, часть — над. Появился, потому что в 1970-х город не был миллионником.
Сейчас популярен, но развитие — минимальное. Подземную часть почти не расширяют.
Красноярск и Челябинск тоже пытаются строить метротрам, но процесс тянется годами.
Везде, кроме столиц, метро — не транспорт, а символ провала: миллиарды, задержки, коррупция.
Фраза «неудобства временные, комфорт навсегда» на стройплощадках звучит иронично. Вместо комфорта — годы ожидания, грязь, тесные автобусы.
И тюремные сроки для чиновников, обогатившихся на чужой надежде.
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