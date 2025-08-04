Кабмин утвердил меры по проекту курорта Sea Breeze Uzbekistan

В постановлении раскрыта стоимость курорта — $5 млрд. До этого озвучивалась цифра от $7 млрд до $10 млрд. За проект отвечает Agalarov Development. На его создание выделили более 570 га земли.
Компания получит землю в аренду сроком на 25 лет. С учетом понижающего коэффициента застройщик выплатит 17 млрд сумов за пять лет.
При этом стоимость аренды без учета понижения составила бы 1,7 трлн сумов.
Инвестор может на правах субаренды сдавать землю с учетом мастер-плана проекта согласно законодательству. Кроме того, арендаторы и субарендаторы будут платить инфраструктурный сбор.
Соглашение требует строго соблюдать экологические нормы: нельзя сбрасывать отходы в Чарвак и Чирчик, все стоки должны идти на очистку в Чирчике. Нарушение этих правил приведет к остановке проекта и отмене аренды земли.
Все инженерные и экологические решения должны одобрить Минэкологии и Генпрокуратура.
Если же инвестор и арендаторы нарушат условия аренды по Земельному кодексу, то аренда аннулируется без компенсации.
Напомним, предприниматель из Азербайджана Эмин Агаларов рассказал о проекте курорта президенту Шавкату Мирзиёеву в середине декабря 2024 года. Туркомплекс разместится на берегу Чарвака в столичном регионе.
Строительство курорта ранее вызвало критику со стороны общественности и экологов. Люди опасаются, что стройка навредит природе Чарвака.