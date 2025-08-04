В Омской области планируют уволить 3,7 тысячи сотрудников

К 18 июля этого года в регионе 382 работодателя запланировали увольнение 3,7 тысячи человек. На данный момент 1,4 тысячи сотрудников уже были уволены, ещё 1,6 тысячи находятся в ожидании увольнения, а 0,7 тысячи были перераспределены внутри организаций или уволены по другим причинам, не связанным с сокращением штатов или ликвидацией бизнеса.