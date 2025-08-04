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В Новосибирске нашли подрядчика для благоустройства конечных остановок

Там приведут в порядок дорожное покрытие и тротуары, а также нанесут разметку.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске в рамках программы улучшения городской транспортной инфраструктуры определили подрядчика для благоустройства трех конечных остановок — на улицах Новоуральской и Профилактической, а также в переулке Рионском. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев.

На этих пунктах будет приведено в порядок дорожное покрытие и тротуары, нанесена разметка. Планируется завершить все работы до конца декабря.

Всего в 2024 году в Новосибирске установят более 200 новых остановок. Часть из них оборудуют только павильонами, остальные получат также посадочные карманы и благоустройство прилегающей территории.