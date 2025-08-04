В РФ на складах скопилось большое количество нераспроданных машин

В логистических компаниях, в свою очередь, констатируют, что даже сниженные цены не активизируют спрос: большинство перевозчиков приостановили обновление парка из-за нестабильной рыночной ситуации. Специалисты полагают, что возврат к плановому обновлению автопарка осуществим при соблюдении двух условий: снижении ключевой ставки минимум на 3 п.п. (до 15% годовых) и повышении средних тарифов на грузоперевозки не менее чем на 20% относительно уровня конца I квартала.