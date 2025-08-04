В РФ на складах скопилось большое количество нераспроданных машин

Российские дилерские центры столкнулись с существенными нереализованными запасами грузовой техники вследствие высокого спроса в 2023—2024 годах и последовавшего резкого сокращения продаж в 2025 году. Согласно анализу, подготовленному для РИА «Новости» логистическими компаниями, дилеры выставляют технику со скидкой до 28% от изначальной стоимости в попытке распродать остатки.
Интенсивные закупки дистрибьюторов в период ажиотажного спроса предыдущих двух лет привели к формированию крупных залежавшихся запасов на складах по всей стране. Как следует из совместного сообщения, компании реализуют новую технику по цене 6−8 миллионов рублей, что на 28% ниже первоначальной.
К июлю текущего года стоимость для российского дилера нового китайского седельного тягача (грузоподъемность 12−20 тонн) снизилась на 14% — до приблизительно 8,4 миллиона рублей. Данное снижение стало возможным благодаря падению стоимости логистики из Китая в Россию на 42,9% и сокращению наценки китайских дистрибьюторов в 2,5 раза.
Информация Национального агентства промышленной информации (НАПИ), приведенная в сообщении, свидетельствует: реализация тягачей в РФ по итогам первого полугодия 2025 года сократилась на 70,3% год к году, вынуждая дистрибьюторов уменьшать ценники.
В логистических компаниях, в свою очередь, констатируют, что даже сниженные цены не активизируют спрос: большинство перевозчиков приостановили обновление парка из-за нестабильной рыночной ситуации. Специалисты полагают, что возврат к плановому обновлению автопарка осуществим при соблюдении двух условий: снижении ключевой ставки минимум на 3 п.п. (до 15% годовых) и повышении средних тарифов на грузоперевозки не менее чем на 20% относительно уровня конца I квартала.
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