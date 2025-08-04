Суд отказал мэрии в иске к владельцу Центрального рынка

Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, подразделение администрации хотело обязать господина Шенгелию освободить участок на шоссе Космонавтов, 20, от торгового павильона с магазинами Gold smoke и «Антиквариат». В мэрии посчитали, что расположение комплекса на участке в 741 кв. м нарушает земельное законодательство. По данным публичной кадастровой карты, указанная площадка имеет вид разрешенного использования под жилой дом.