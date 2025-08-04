Новосибирцы получили 6 млн рублей долга по зарплате

В Новосибирской области работодатель погасил задолженность по зарплате перед 37 сотрудниками на сумму более 6 млн рублей. Нарушения выявила прокуратура Железнодорожного района, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Установлено, что перед 37 работниками организации за период с января по апрель 2025 года образовалась задолженность по оплате труда в размере свыше 6 млн рублей», — уточнили в ведомстве.
Прокуратура внесла представление руководителю компании, которое было удовлетворено. Также суд по заявлениям прокурора выдал приказы о взыскании долга. В результате все выплаты сотрудникам произведены в полном объеме.