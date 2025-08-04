Новый апарт-отель в центре Омска назовут OMIRO

Апарт-отель занимает площадь 26 тысяч кв. м и имеет переменную этажность от 6 до 12 этажей, включая подземный паркинг на 170 мест. В здании расположены 79 номеров, ресторан, два спа-центра и пять лифтов для удобства гостей. Апарт-отель расположен на стрелке двух рек — Иртыша и Оми, что добавляет ему привлекательности с точки зрения локации.