Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый апарт-отель в центре Омска назовут OMIRO

Здание занимает площадь 26 тысяч кв. м.

Источник: Om1 Омск

Стало известно название нового апарт-отеля, который располагается на улице Победы, 3, рядом с исторической Омской крепостью. Он называется OMIRO, сообщает «Новый Омск».

Апарт-отель занимает площадь 26 тысяч кв. м и имеет переменную этажность от 6 до 12 этажей, включая подземный паркинг на 170 мест. В здании расположены 79 номеров, ресторан, два спа-центра и пять лифтов для удобства гостей. Апарт-отель расположен на стрелке двух рек — Иртыша и Оми, что добавляет ему привлекательности с точки зрения локации.

Застройщиком проекта выступило АО «Бизнес-Технологии», которое связано с «АК “Омскагрегат”. В советские годы на этом месте располагался цех резинотехнических изделий агрегатного завода.