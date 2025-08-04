Узбекские и афганские предприниматели подписали соглашения на $20 млн

В правительстве Афганистана заявили, что работают над увеличением товарооборота с Узбекистаном до $3 млрд. На начало июля нынешнего года торговля между двумя странами составила $723,3 млн. Из этого объема на узбекистанский экспорт пришлось $603,7 млн.
Мы должны работать над повышением потолка нашей торговли и укреплением наших торговых обязательств. Наш импорт и экспорт должны расширяться, мы не должны оставаться исключительно импортерами.
В ходе встречи представители афганского и узбекистанского бизнеса отметили важность упрощения процедуры выдачи виз, ввода льготных тарифов и поддержки инвестиций.
Глава посольства РУз в Афганистане Ойбек Усманов отметил, что поставки афганской продукции в нашу страну за первые шесть месяцев нынешнего года выросли на 300%.
По информации Торгово-промышленной палаты Узбекистана в состав отечественной бизнес-делегации, вошли представители строительной, мебельной и других отраслей.