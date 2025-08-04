Узбекские и афганские предприниматели подписали соглашения на $20 млн

В правительстве Афганистана заявили, что работают над увеличением товарооборота с Узбекистаном до $3 млрд. На начало июля нынешнего года торговля между двумя странами составила $723,3 млн. Из этого объема на узбекистанский экспорт пришлось $603,7 млн.