В Хабаровском крае чаще всего ищут работников из Москвы и Санкт-Петербурга

Чаще всего за пределами края ищут специалистов в строительстве и недвижимости (14,7 тысячи приглашений), рабочих (13,1 тысячи) и продавцов с обслуживанием клиентов (11,3 тысячи). Меньше всего — юристов, сотрудников фитнеса, страхования и салонов красоты.