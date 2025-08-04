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В Хабаровском крае чаще всего ищут работников из Москвы и Санкт-Петербурга

Местные компании предпочитают своих, но активно приглашают строителей и продавцов из других регионов.

Источник: Freepik

Аналитики изучили, из каких городов и регионов работодатели Хабаровского края чаще всего приглашают соискателей в 2025 году, сообщает hh.ru.

За первые шесть месяцев компании отправили более 544 тысяч приглашений — почти 80% из них получили жители самого края.

Среди иногородних лидируют Москва — 12,2 тысячи приглашений, Санкт-Петербург — 6,7 тысячи и Краснодарский край — 5,5 тысячи. В топ-10 регионов также вошли Приморье, Свердловская и Московская области, Башкортостан, Иркутская и Новосибирская области.

Чаще всего за пределами края ищут специалистов в строительстве и недвижимости (14,7 тысячи приглашений), рабочих (13,1 тысячи) и продавцов с обслуживанием клиентов (11,3 тысячи). Меньше всего — юристов, сотрудников фитнеса, страхования и салонов красоты.

В целом работодатели Хабаровского края стараются брать на работу местных жителей, но для некоторых профессий активно приглашают кандидатов из других регионов.